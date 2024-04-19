هل صدر أمر ملكي بتحويل زيادة راتب حساب المواطن من مؤقتة إلى دائمة؟ .. الموارد البشرية تحسم الجدل

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رياض - احمد صلاح - متى صرف حساب المواطن دفعة 78، حيث يعتبر حساب المواطن واحدا من أشهر آليات الدعم التي تمنحها المملكة لمواطنيها وذلك لمساعدتهم في تخطي أعبائهم المعيشية التي يواجهونها وذلك في ظل المغايرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي و الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

متى صرف حساب المواطن دفعة 78

أوضح برنامج الدعم حساب المواطن أن الموعد الخاص بصرف دفعة 78 لمايو سيكون في اليوم التاسع من هذا الشهر مطابقا في ذلك الجمعة حيث سيتم تقديم الموعد عن الموعد الأساسي للصرف المقرر أن يكون في اليوم العاشر لكل شهرا ميلاديا ولكن يطابق يوم الصرف لمايو عطلة رسمية وهي الجمعة.

معرفة أهلية حساب المواطن

بوسعك معرفة النتائج الخاصة بأهلية حساب المواطن والتي تتم بموجب عدة خطوات مبسطة إليك الآتي:

الولوج لحسابك ببرنامج حساب المواطن "من هنا".

قم بالنقر على زر "دراسة الأهلية" المدرجة بالقائمة المنسدلة أمامك.

انقر على زر "تفاصيل أهلية التابعين".

ستظهر أمامك كافة التفاصيل اللازمة.

تقديم اعتراض على حساب المواطن

بوسعك أن تتقدم بطلب اعتراض على النتائج الخاصة بالاهلية خلال تسعين يوم من وقت إعلان النتيجة، ويتم بشكل إلكتروني من خلال تطبيق الآتي:

قم بالتوجه لبوابة البرنامج الإلكترونية عبر الرابط أعلاه.

قم بالنقر على زر "دراسة الأهلية".

انقر على الأيقونة الخاصة بأسباب عدم الأهلية.

انقر على مربع "تقديم اعتراض".

زيادة الدعم في حساب المواطن

وفقا للمرسوم الملكي الذي تم إصداره بواسطة العاهل السعودي عن زيادة الدعم الخاص بحساب المواطن فستتم استمرارية الزيادة لسنة كاملة وذلك حتى انتهاء السنة الجارية.

كم مبلغ الفرد في حساب المواطن؟

مبلغ دعم حساب المواطن تبلغ نسبته بنحو 720 ريالا فيما يخص المستفيد الأساسي، أما عن التابع فيحصل على 360 ريالا.

ما هي أهلية حساب المواطن؟

يكون الشخص سعوديا، أن يكون مقيما بالسعودية بشكل مستمر، بلوغ سن المستفيد ثمانية عشر سنة فيما فوق.

ليه مانزل لي حساب المواطن؟