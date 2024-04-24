نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة على هذه مناطق بالمملكة.. والوطني للأرصاد السعودي يحذِّر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر تنبيه من المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نظام الإنذار المبكر، حيث حذر من وجود حالة من عدم الاستقرار في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التنبيه في ظل تغيرات كبيرة تشهدها هذا العام في كميات الأمطار، حيث سجلت كميات غير مسبوقة خلال الشهور السابقة، وفقًا لدراسة أجراها المركز الوطني للأرصاد.

المركز الوطني للأرصاد وطقس اليوم

ومنذ قليل نبه المركز الوطني للأرصاد، على وجود أمطار غزيرة ومتوسطة على ثماني مناطق اليوم الأربعاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتختلف كمية وحدة الأمطار من منطقة إلى أخرى، ولكن يجب الحذر في كل الأحوال واتباع التعليمات التي تصدر من الجهات لمختصة، وعدم التعرض لأماكن جريان السيول.

منطقة الشرقية.

منطقة عسير.

منطقة نجران.

منطقة جازان.

منطقة الباحة.

منطقة مكة المكرمة.

منطقة الحدود الشمالية.

منطقة الرياض

جدير بالذكر أنَّه حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية، الأربعاء الماضي، من تقلب في الأوضاع الجوية، داخل المملكة، هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة أو متوسطة اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه سيصاحبها نشاط للرياح التي ستكون مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد وربما تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.