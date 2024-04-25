نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا المبلغ لصالح المتضرر من أهالي طابة بحائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مجلي الوزراء بإطلاع الملك سلمان على تفاصيل المحادثات والمكالمات التي تم إجراؤها خلال الأيام القليلة الماضي، والتي وقعت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، خلال جلسة المجلس التي انعقدت الأربعاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

قرار الملك سلمان بشأن متضرري حائل

واستعرض المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين العلاقان المشتركة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وتم الإضطلاع على آخر التطورات في المنطقة العربية والتطورات العالمية، وخلال الإجتماع تم اتخاذ العديد من القرارات، والتي كان من أبرزها فيما يتعلق بمتضرري قرية طابة بمنطقة حائل.

وصدر قرار من مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد عبد العزيز، بمنح المتضررين بقرية طابة في منطقة حائل، والذين تضرروا بسبب تركهم لمزارعهم وبيوتهم بسبب التشققات الأرضية، مبلغ إضافى يقدر بـ200 ألف ريال سعودي، أو أرض سكنية ضمن المخططات المعتمدة، وفي المكان الذي يختاره المتضرر أو ورثته حال وفاة المتضرر.

وتعد طابة بركان حائل الخامد، حسب أرجح الروايات. فقبل عقود خلت حدثت هزات أرضية متتابعة شعر بها أهالي القرية التي تقع جنوب شرق منطقة حائل 90 كلم، نتج عنها تصدعات عميقة بعرض يتجاوز 3 أمتار في بعض المناطق وبالتالي تضررت منازل سكان القرية السالف ذكرها، فانشطرت بعضها لـ “نصفين".