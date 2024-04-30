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أحمد جودة - القاهرة - منصة أبشر توفر مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية بالمملكة السعودية

توفر منصة أبشر بالسعودية طرق وخطوات طلب مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية، حيث تقدم الإدارة العامة للمرور بالمملكة خدمة تمديد الموعد الخاص بسداد الغرامات المرورية عبر منصة أبشر.

كيفية تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر



إليك خطوات طلب مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر في السعودية:



قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “أبشر” للأفراد.

اختر خدمات الحركة المرورية من القائمة المتاحة.

حدد خدمة تمديد زمن سداد المخالفات المرورية.

انقر على “بدء الخدمة”.

ستظهر لك قائمة بالمخالفات التي يمكن تمديد زمن سدادها.

حدد المخالفة التي ترغب في تمديد زمن سدادها.

قم بمراجعة المخالفة والتأكد من صحة المعلومات المعروضة.

اختر “تمديد مدة السداد” وحدد المدة الزمنية الإضافية التي ترغب فيها.

قم بتأكيد تمديد مهلة السداد.

هذه هي الخطوات التي يمكنك اتباعها لتمديد زمن سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.







هل يمكنني تمديد زمن سداد المخالفات المرورية لأكثر من مخالفة؟



نعم، يمكنك تمديد زمن سداد المخالفات المرورية لأكثر من مخالفة عبر منصة أبشر في السعودية، وعند اتباع خطوات طلب مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية التي تم ذكرها سابقًا، يمكنك اختيار وتمديد زمن سداد أكثر من مخالفة وفقًا لاحتياجاتك، حينها ستظهر لك قائمة بالمخالفات التي يمكن تمديد زمن سدادها، ومن خلال تحديد المخالفات المراد تمديد زمن سدادها، يمكنك استكمال الإجراءات لتمديد مهلة سداد كل المخالفات المحددة.





المزيد من التفاصيل بشأن منصة أبشر وسداد المخالفات



والآن إليكم بعض المعلومات الإضافية حول تمديد زمن سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر في السعودية:

المهلة الأصلية: عندما تتلقى مخالفة مرورية في السعودية، عادةً ما يتم منحك مهلة لسداد المبلغ المستحق، وإذا لم تتمكن من دفع المخالفة في المهلة الأصلية، فيمكنك تمديد زمن سداد المخالفة لمدة إضافية.

اختيار المخالفات: عند طلب تمديد زمن سداد المخالفات، ستحصل على قائمة بالمخالفات المستحقة والتي يمكن تمديد زمن سدادها، حيث ستتمكن من تحديد المخالفات التي ترغب في تمديد زمن سدادها وتحديد المدة الإضافية المطلوبة.

المدة الإضافية: يمكنك تحديد المدة الإضافية التي ترغب في تمديدها لكل مخالفة، يتوفر عادةً مجموعة من الخيارات لتمديد الزمن، مثل أسبوع واحد أو شهر واحد، وقد تختلف هذه الخيارات وفقًا لسياسات الجهة المعنية.

الرسوم الإضافية: يجب عليك أن تدفع رسومًا إضافية لتمديد زمن سداد المخالفة، يؤجى العلم أنه يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا للمبلغ المستحق والمدة الإضافية المحددة.

الإجراءات الإلكترونية: يتم تنفيذ جميع الإجراءات لتمديد زمن سداد المخالفات عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث يجب عليك الدخول إلى حسابك على منصة أبشر واتباع الخطوات الموجودة في خدمة تمديد زمن سداد المخالفات.