الهلال يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بهدفين

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه على مستضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وافتتح الهلال أهدافه في شوط المباراة الأول عند الدقيقة 25 عن طريق اللاعب ميشال ديلغادو، كما شهد الشوط الأول طرد لاعب الهلال سيرجي سافيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله على لاعب الاتحاد أحمد الغامدي لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني استغل الاتحاد النقص العددي ليتمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 66 عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله، بينما استطاع الهلال عند الدقيقة 81 أن يحرز هدف الفوز عن طريق اللاعب سعود عبدالحميد.

وبهذه النتيجة، تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الفائز من مباراة الغد التي تجمع فريقي النصر والخليج