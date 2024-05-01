أحمد جودة - القاهرة - التسجيل في سند محمد بن سلمان ..احصل 20 ألف ريال سعودي مجانا

خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان، الذي يُعد من أهم برامج الدعم داخل المملكة العربية السُّعُودية، يستهدف البرنامَج عدة فئات هم المقبلين علي الزواج والعاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل بالإضافة إلي كبار السن وأُسر السجناء والأُسر التي تعاني من الديون أو التي تمر بضوائق مالية، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات التسجيل بالإضافة إلى شروط الحصول علي الدعم من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان



يستطيع الشباب من الذكور والأنات التقديم في مبادرة سند محمد بن سلمان والاستفادة من برنامَج الدعم المميز، حيث جاءت خطوات التسجيل كالتالي:



خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان





الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لسند محمد بن سلمان.

إذا كان لديك حساب شخصي بالفعل سجل الدخول عليه.

إن لم يكن لديك حساب اضغط علي إنشاء حساب ومن ثم أملأ البيانات المطلوبة وسجل دخولك.

اضغط على نوع الطلب ومن ثم اختر بوابة الدخول علي دعم الزواج.

أضف البيانات المطلوبة.

أرفق المستندات والوثائق اللازمة التي تثبت حاجتك للدعم.

بعد قراءة الشروط والأحكام جيدًا ومن ثم وافق عليها.

انقر فوق أيقونة التقديم.

سوف يتم إرسال رسالة إلى هاتفك الجوال تؤكد إتمامك لعملية التقديم.

بعد دراسة أحقية حصولك علي الدعم من الجهات المختصة سوف يتم الرد عليك سواء كان بالقبول أو الرفض.



شروط الحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج



وضع برنامَج سند محمد بن سلمان لدعم الزواج عد ضوابط سميت شروط سند محمد بن سلمان والتي يعد أهمها التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

علي المتقدم والمتقدمة أن يكونوا من المقيمين الدائمين داخل المملكة العربية السُّعُودية.

يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول للمتقدم.

ينبغي ألا يزيد المهر عن 50000 ريال سعودي.

يشترط علي المتقدم اجتياز اختبار الوعي المالي.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 4 ألاف ريال سعودي.

ينبغي للمتقدم الالتزام بالبرامج التدريبية التي تقدمها مبادرة سند.

يجب إنهاء إجراءات الزواج قبل التقدم بطلب الدعم.

يشترط ألا يقل عمر الزوج عن 21 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا.

الزوجة يجب ألا يقل عمرها عن 18 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا.

ينبغي أن يكون المتقدمين لديهم مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

يشترط عدم مرور عام علي الزواج قبل التقدم بالطلب.

الأولوية دائمًا تكون للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.