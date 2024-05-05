انت الأن تتابع خبر خبر صادم لهؤلاء.. هذه المخالفات لا تندرج تحت تخفيضات المرور في السعودية.. اعرف ماهي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يوجد بعض المخالفات عند ارتكابها سوف تدفع الغرامة كاملة دون وجود تخفيض 25 أو 50% على الغرامة الكاملة، وكان هذا الخبر كالصاعقة على الأشخاص الذين يمتلكون السيارات، فلذلك يجب الحذر من هذه الأمور وإتباع التعليمات والخطوات كاملة لكيلا تدفع غرامة كبيرة أو تتعرض إلى السجن في أي وقت، وكانت التخفيضات هدفها تشجيع المخالفين على الدفع في أقرب وقت وعدم ترك أي غرامة بدون سداد لكي لا تدفع الضعف وقت التسديد، فلذلك عليك الالتزام.

مخالفات لا تندرج تحت التخفيض

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن بعض المخالفات لا تندرج تحت قرار التخفيض، وفقاً إلى وزارة الداخلية وفي بعض الأحيان تكون قيمة الخصم 50%، لتشجيع الأشخاص على سداد الغرامات كاملة.

وبالنسبة إلى المخالفات التي لا تندرج تحت قرار التخفيضات تكون كالآتي:

مخالفة التفحيط لا تندرج تحت قرار التخفيض من قبل الداخلية.

كما أن مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير المخدر أو المسكر من النخافتتعالتي لا تندرج تحت التخفيضات.

كما أن في حالة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومتر لكل ساعة في الطرق الذي يكون سرعته 120 كيلومتر لكل ساعة.

وإذا تجاوزت السرعة عن 30 كيلومتر لكل ساعة في الطرق الذي يكون سرعته 40 كيلومتر لكل ساعة.

تخفيضات 50% على المخالفات

وكان قرار الإدارة العامة للمرور السعودية بقيمة خصم 50% على بعض المخالفات المرورية ويمكنك سدادها بسهولة من أجل تشجيع أي شخص مخالف على الدفع دون مشاكل للكثير من الفئات.

كما يوجد تخفيضات بقيمة 25% على بعض المخالفات المرورية الأخرى، وهذا القرار من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، لمساعدة المواطنين في سداد كافة الغرامات دون تأخير في أي وقت.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

أوضحت الإدارة العامة للمرور ما هي الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة شديدة، كل ما عليك معرفة ما هي الخطوات:

يمكنك الدخول على أبشر الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

اضغط بعد ذلك على أيقونة أفراد.

قم بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم والرقم السري أو كتابة رقم هويتك الوطنية أو رقم إقامتك.

ادخل على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

عليك أن تختار قسم المرور الخاصة بك من الخيارات الموجودة أمامك.

اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الضغط بعد ذلك على بدء الخدمة من أجل معرفة التفاصيل الكاملة.

عليك أن تقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمخالفات التي تكون مطلوبة.

اضغط بعد ذلك على استعلام لتظهر البيانات أمامك عن المخالفات المرورية.

هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية في السعودية؟

لا يوجد تقسيط على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية، فلذلك عليك أن تدفع الغرامة مرة واحدة وذلك بعد شهر من ارتكابه.

كم مخالفة قطع الإشارة في السعودية؟

في حالة إن قمت الإشارة في المملكة سوف تقوم بدفع غرامة مالية 3.000 ريال وتصل هذه الغرامة في بعض الأحيان إلى 6.000 ريال سعودي، وهي تختلف من مخالفة إلى أخرى.

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