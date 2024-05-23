نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية: 100 يوم على نهاية مبادرة الإعفاء من الغرامات بنسبة 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، أنه تبقى 100 يوم فقط على نهاية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت بنسبة 100%، والتي كانت قد أطلقتها ابتداءً من 3 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهود تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل، مبينة أن المبادرة تستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواء بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.