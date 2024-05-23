انت الأن تتابع خبر ترحيل نهائي..الداخلية السعودية تعلن خروج عشرات الآلاف من أبناء هذه الجنسية قبل هذا التاريخ .. هل أنت من بينهم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت المملكة العربية السعودية حملة تحت شعار "وطن بلا مخالف" بهدف تعزيز الأمان العام وضبط المخالفين لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

. ابتداءً من 27 يوليو حتى الرابع من أغسطس 1445هـ، تمكنت قوات الأمن من التحفظ على نحو 19,199 مخالف، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية نشرته على منصة X.

أوضح البيان أن الحملات الأمنية المشتركة أسفرت عن القبض على حوالي 11,742 مخالف لنظام الإقامة، 4,103 مخالفين لأنظمة أمن الحدود، و3,354 لمخالفة قوانين العمل. بالإضافة إلى ذلك، ضُبط 11 مواطن سعودي قاموا بإيواء ونقل وتوفير العمل للمخالفين، وسيواجهون عقوبات مالية.

كما تم القبض على 916 شخصاً في محاولة لعبور الحدود غير الشرعي، مع العلم ان 46% منهم من اليمن و53% من إثيوبيا. أما الذين حاولوا الخروج بشكل غير قانوني فقد بلغوا 101 شخص.

تستمر الحكومة السعودية في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد 52,411 رجل و5,121 امرأة و57,532 مخالفًا، مؤكدة أن تسهيل دخول المخالفين أو توفير العمل لهم يعرض المتورطين لغرامات تصل إلى مليون ريال و15 سنة سجن.

تشير هذه الحملة إلى التزام المملكة بضبط النظام وتحقيق الأمان في ربوعها، مما يعكس مدى الجهود الحكومية لحماية ترابها وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها.