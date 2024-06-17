نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح من الصحة للحجاج ‏لمنع الإجهاد الحراري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏نصحت وزارة الصحة السعودية، الحجاج بعدم التعرض للشمس خلال هذه الساعات،‏ لمنع الإجهاد الحراري.

ويتوجه ضيوف الرحمن، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق.

يذكر أن اليوم هو الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق الثلاث، والتي تنتهي بمغيب شمس يوم الثالث عشر، وسميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي، وكلمة التشريق في اللغة تعني تقديد اللحم، واللحم يقطع لأجزاء صغيرة، ويتم وضعه في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد، ويمنع ذلك تعفن اللحم وفساده حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم.