نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تهديد سامسون أكينولا.. أشهر 10 لاعبين "جرجروا" الزمالك إلى المحاكم يتصدرهم أجوجو وشيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رحب البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالرحيل من القلعة البيضاء لكن بشرط الحصول على قيمة عقده كاملة، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتقدم بشكوى ضد النادي.

المهاجم البنيني تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة التي تبلغ قيمتها 260 ألف دولار تقريبًا، وهدد بتصعيد الأمر للفيفا حال عدم حصوله على مستحقاته خاصة وأن حصل على العديد من الوعود في هذا الشأن ولم يتم تنفيذها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني في نادي الزمالك من عقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات عدد من لاعبيه السابقين، وحال تقديم أكينولا شكوى ضد النادي قد يتسبب ذلك في عقوبة جديدة على الزمالك وهو ما لا يريده مسئولي القلعة البيضاء حاليًا.

سجل قضايا أبرز اللاعبين ضد الزمالك

وعلى مدار تاريخ نادي الزمالك تورط النادي في العديد من القضايا وتعرض للكثير من العقوبات والغرامات بسبب مستحقات لاعبيه ومدربيه السابقين قبل تهديد سامسون أكينولا والذي قد ينضم إلى القائمة قريبًا في ظل أنباء تجاه النادي للاستغناء عنه.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد الزمالك بسبب مستحقاتهم المالية وتسببوا في عقوبات للنادي:-

- كريم الحسن

تقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الزمالك بعد فسخ النادي تعاقده من طرف واحد موسم 2011 – 2012، وحصل على حكم بأحقيته في مبلغ مليون و250 ألف دولار ضد النادي قيمة مستحقات عقده البالغ 5 سنوات، قبل أن يتم ينجح مسؤولي الزمالك في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب للحصول على مبلغ 700 ألف دولار على أقساط وإنهاء الأزمة.

- أليكسيس موندومو

الكاميروني موندومو الذي لعب في صفوف الزمالك بين عامي 2012 – 2013، حصل على حكم بأحقيته في الحصول على 1.2 مليون دولار من إدارة القلعة البيضاء قيمة مستحقاته المالية، وهدد فيفا الزمالك بخصم 6 نقاط من رصيده حال عدم سداد المبلغ ليتم الاتفاق مع اللاعب على تخفيض المبلغ لـ950 ألف دولار وجدولتها على عدة أقساط.

- أجوجو

حصل اللاعب الغاني على حكم ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 1.2 مليون دولار قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وتسبب ذلك في إيقاف النادي عن القيد، ليتم سداد مستحقات اللاعب بشكل منتظم حتى وفاته عام 2019، ليقر الفيفا أحقية الورثة في مبلغ 53 ألف دولار لرفع إيقاف القيد عن النادي وسددها مسئولي القلعة البيضاء لتنتهي الأزمة.

- معروف يوسف

لاعب الزمالك السابق النيجيري معروف يوسف بعد رحيله عن الزمالك تقدم بشكوى رسمية ضد النادي ونجح في الحصول على حكم لصالحه بأحقيته بالحصول على 8 مليون جنيه وبعد شد وجذب كثير نجح مسؤولي النادي في التوصل إلى اتفاق معه لجدولة المبلغ لتنتهي الأزمة ويتجنب النادي إيقافه عن القيد.

- خالد بوطيب

المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك حصل على حكم ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 2.7 مليون دولار ولم يسدد مسؤولي النادي هذا المبلغ ليقرر فيفا إيقاف النادي عن القيد لحين سداد المبلغ، ولكن شهدت الفترة الأخيرة اتفاق مع اللاعب على إنهاء الأزمة بشكل ودي.

- خالد سعد

اللاعب الأردني خالد سعد تقدم بشكوى ضد الزمالك وحصل على حكم بأحقيته في مبلغ 600 ألف دولار قيمة مستحقاته عن فترة لعبه في صفوف الفريق موسم 2007 – 2008، ولكن نجح مسؤولي النادي في تسوية الأمر مع اللاعب.

- ريكاردو

من اللاعبين الذين تسببوا في أزمات للزمالك أيضًا البرازيلي ريكاردو والذي حصل على حكم بأحقيته مبلغ 465 ألف دولار قيمة مستحقاته لدى النادي ولكن نجح مسؤولي القلعة البيضاء في التوصل إلى اتفاق لتسوية المبلغ معه لتنتهي الأزمة.

- أشيمبونج

حصل اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج على حكم ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 270 ألف دولار تقريبًا قيمة مستحقاته لدى النادي مما تسبب في منع النادي من القيد لحين سداد المبلغ وتردد مؤخرًا أن إدارة القلعة البيضاء نجحت في تسوية الأمر مع اللاعب.

- شيكابالا

تسبب محمود شيكابالا في أزمة لنادي الزمالك، بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادمًا من سبورتنج لشبونة حيث تقدم النادي البرتغالي بشكوى للحصول على مستحقاته لدى القلعة البيضاء المقدرة بـ910 ألف دولار، وتسبب ذلك في إيقاف القيد عن النادي حتى الآن، ويحاول مسؤولو النادي التوصل إلى اتفاق مع الطرف البرتغالي لإنهاء الأزمة.

- أحمد بلحاج

تقدم مؤخرًا الدولي المغربي أحمد بلحاج بشكوى رسمية ضد الزمالك وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة، وأكد وكيل اللاعب أن الشكوى جاءت بسبب تقاعس النادي عن سداد قيمة مستحقات اللاعب رغم رحيله إلى نادي الجونة، وتحاول إدارة النادي إنهاء الأزمة مع اللاعب بشكل ودي.

