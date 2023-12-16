وليد الفراج مصدوم بعد فوز الأهلي.. تعليق الإعلامي السعودي على هزيمة العميد

وليد الفراج، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “إكس”: “يحق لكل جماهير النادي الأهلي المصري، أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها”.

وأضاف الإعلامي السعودي :”ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الإفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي”.

تصريحات وليد الفراج بعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

بينما عبر برنامجه أكشن مع وليد على قناة MBC Action، على وليد الفراج على فوز الأهلي على حساب الاتحاد قائلاً:” ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟!، المصريون لديهم (عصبية شوية)، كنت أمزح معكم لكن 3، (يا ساتر)، بالفعل كنت أمزح معكم، الآن أنا أتراجع، أنا آسف”.

وواصل الإعلامي السعودي تعليقه على فوز الأهلي بقوله :”هل هناك حل بأن نلعب مع بعض من غير الأهلي، مشكلة أنك عندما تلعب مع الأهلي القميص الأحمر (يوجعك)، نسر الأهلي حلق اليوم في سماء جدة”.

وتابع وليد الفراج: “اليوم جيد، خسرنا 3، هناك تقدم، المرة السابقة خسرنا 4، لا يوجد عذر لنا، التحكيم كان جيدًا لكن الأهلي بالفعل فريق عظيم، (تجيبها كده تجيبها كده تجيب بنزيما تجيب كانتي وتجيب غيره)، ستخسر من الأهلي، لأنه فريق يمتلك الروح وهذا سر عظمة الأهلي”.

وكان الفراج قد أثار الجدل قبل مواجهة الأهلي والاتحاد السعودي بقوله أن مباراة يوم 12 فبراير 2022 عندما فاز الأهلي على الهلال برباعية نظيفة لن تكرر.

واضاف الفراج في رده على مشجع مصري بقوله :”خد بالك الاتحاد كعبه عال على الأهلي المصري بالتاريخ .. نتائج الأهلي مع الاتحاد السعودي “أي أخ ماما أتوب””.