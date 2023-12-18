ريال مدريد يهزم فياريال ويتصدر الليغا
حقَّق ريال مدريد فوزاً كبيراً على ضيفه فياريال، بأربعة أهداف في مُقابل هدف، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا".
افتتح جود بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 25 بضربة رأس رائعة مستغلاً تمريرة حاسمة متقنة من لوكا مودريتش، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وقلص موراليس الفارق محرزاً هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 64 عزز إبراهيم دياز تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الثالث.
وفي الدقيقة 68 كلل لوكا مودريتش تألقه بتسجيله الهدف الرابع للريال.
وتصدر ريال مدريد الترتيب مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة أمام جيرونا المتصدر السابق والذي سيستضيف ديبورتيفو ألافيس الاثنين في ختام الجولة السابعة عشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يهزم فياريال ويتصدر الليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.