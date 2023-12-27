منتخبنا ثانيا وثالثا والإمارات تحصد المراكز الأولى

فـي ختام بطولة الجولف الخليجية

تُوِّج منتخبنا الوطني بالمركز الثاني في فئة تحت 13 سنة، بينما حصد منتخبنا تحت 16 سنة المركز الثالث وذلك في ختام منافسات البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للجولف، التي استضافتها سلطنة عُمان خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري بنادي غلا للجولف، بمشاركة 5 دول خليجية وهي سلطنة عُمان والإمارات والسعودية والكويت وقطر، بينما احتكرت منتخبات الإمارات المراكز الأولى في فئات البطولة الثلاث، وقد أقيم حفل ختام البطولة برعاية صاحب السُّمو السَّيد عزان بن قيس آل سعيد، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وأُسرة اللعبة والوفود المشاركة.

الحفل بدأ بكلمة ألقاها المهندس منذر بن سالم البرواني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للجولف، قال فيها: في البداية نتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على الدعم غير المحدود للرياضة الخليجية والعربية، وبلا شك أنَّ رياضة الجولف في سلطنة عمان قد نمت وستستمر في النمو بالدعم السخي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وأضاف: لا يخفى على الجميع أن لقاء الأشقاء على أرض سلطنة عمان عزز المزيد من الألفة والمَحبَّة، كما يؤكد هذا التجمع ترابط شعوب منطقتنا الخليجية، وقد لمسنا على أرض الواقع خلال أيام البطولة أجواء تنافسية كبيرة، وسعدنا خلالها ونحن نعدُّ الكلَّ فائزًا في هذا العرس الخليجي للجولف، وما قدَّم اللاعبون واللاعبات من مستويات فنية جيدة على أرض ملعب نادي غلا للجولف يعكس التطور المنشود للعبة في منطقتنا الخليجية، كما أنَّه بلا شك نتاج عمل دؤوب ووفق رؤية مستقبلية تقف خلفها قيادات اللعبة بدوَلنا الخليجية.

بعد ذلك قام صاحب السُّمو السَّيد عزان بن قيس آل سعيد، راعي حفل الختام بتكريم اللاعبين واللاعبات والمنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى، ففي فئة الفتيات حصدت لاعبة المنتخب الإماراتي انتصار الريش لقب الفئة، بينما حصدت القطرية ندى مير المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الإماراتية علياء العمادي. وفي الترتيب العام حلَّ المنتخب الإماراتي في المركز الأول، تبعه المنتخب السعودي وصيفًا، بينما جاء منتخبنا الوطني للفتيات ثالثًا.

بينما في فئة تحت 16 سنة فقد تُوِّج الكويتي سالم العبدكل، بينما حصد لاعب المنتخب الإماراتي راشد النقبي المركز الثاني، أمَّا لاعب منتخبنا آدم البرواني فقد حصد المركز الثالث. وفي الترتيب العام جاء المنتخب الإماراتي في المركز الأول، بينما حصد المنتخب الكويتي المركز الثاني، أمَّا منتخبنا الوطني فقد توِّج بالمركز الثالث.

وفي فئة تحت 13 سنة فقد حصد لاعب المنتخب الإماراتي المركز الأول، وحلَّ لاعب منتخبنا الوطني مهيب الكثيري المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب لاعب المنتخب السعودي خالد المديجني. وفي الترتيب العام احتكر المنتخب الإماراتي المركز الأول، وجاء منتخبنا الوطني وصيفًا، ثم المنتخب السعودي في المركز الثالث.

وكانت نتائج اليوم الثاني للبطولة قد خلصت إلى تألق المنتخبات الإماراتية، حيث احتكر منتخب الإمارات للفتيات صدارة هذه الفئة وحلَّ المنتخب السعودي في المركز الثاني، بينما جاء منتخبنا الوطني في المركز الثالث، وفي فئة تحت 16 سنة حلَّ المنتخب الإماراتي في المركز الأول، تبعه المنتخب الكويتي في المركز الثاني، بينما جاء منتخبنا في المركز الثالث، ثم المنتخب السعودي في المركز الرابع. بينما في فئة تحت 13 سنة، فقد احتكر المنتخب الإماراتي صدارة هذه الفئة، وحلَّ منتخبنا الوطني في المركز الثاني، وجاء المنتخب السعودي في المركز الثالث.

بينما اليوم الأول انتهى بصدارة منتخب الإمارات في فئة الفتيات، تبعه المنتخب السعودي، ثم ثالثًا منتخبنا الوطني، وفي فئة تحت 16 سنة، حلَّ المنتخب الإماراتي في صدارة المركز الأول، بينما جاء منتخبنا الوطني وصيفًا، بينما حلَّ المنتخب الكويتي ثالثًا، أمَّا المركز الرابع فكان من نصيب المنتخب السعودي، وفي فئة تحت 13 سنة احتلَّ المنتخب الإماراتي المركز الأول، وجاء منتخبنا في المركز الثاني، بينما حلَّ المنتخب السعودي في المركز الثالث.