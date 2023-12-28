الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: صراع فلاهوفيتش - لوكاكو.. موندو ديبورتيفو: مبابي يتواصل مع البرشا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: صراع فلاهوفيتش - لوكاكو.. موندو ديبورتيفو: مبابي يتواصل مع البرشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 28-12-2023

 كورييري ديلو سبورت

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وجها" لوجه فلاهوفيتش - لوكاكو صراع المهاجم رقم ٩ الحقيقي من اجل الانتقالات الصيفية
نابولي، المال من اجل سامرزيتش..الانتر يضاعف جهوده من اجل ديالو

 آس

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 البرازيل يمكنها الانتظار..اضافة كبيرة لتشافي
اليكسيا تخضع لعملية في ركبتها بنجاح

 موندو ديبورتيفو

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اهلا" بفيتور
مبابي يتواصل مع البرشا
السيتي يفوز على ايفرتون دون هالاند
الكاراز يهزم ديوكوفيتش

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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