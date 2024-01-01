نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يعلن عودة لاعبه من الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ناديا لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي، عن عودة المهاجم البرتغالي فابيو كارفاليو إلى صفوف الفريق الإنجليزي وذلك قبل نهاية إعارته لموسم واحد لصفوف الفريق الألماني.

وقال لايبزيج في بيان له، اليوم الأحد: "انتهت فترة إعارة فابيو كارفاليو في لايبزغ مبكرًا، سيعود المهاجم إلى النادي الإنجليزي".

وانضم كارفاليو إلى لايبزيج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من ليفربول في الصيف، وخاض 15 مباراة للفريق الألماني، منها ثلاث مباريات فقط كأساسي.

وقال المدير الرياضي للايبزيج روفن شرودر: "فابيو قدم نفسه بسرعة هنا، لكن كلا الطرفين توقعا أكثر من ذلك خلال فترة وجوده هنا، خاصة فيما يتعلق بوقت اللعب مع الفريق".