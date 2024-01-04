نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يستقر على موعد عودة نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اخر تطورات ملف الحالة الصحية لأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وموقفه من المشاركة أو عدمها خلال الفترة القادمة بناءا على وجهة نظر كارلو أنشيلوتي المدرب.

متى يعود كامافينجا للمشاركة؟

ووفقا لصحيفة "ماركا" فقد قرر كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أن يعود الفرنسي ادواردو كامافينجا إلى قائمة المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وأكدت التقارير أن أنشيلوتي استقر على عودة كامافينجا للمشاركة في مباراة اراندينا ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تعافيه حيث كان تعرض للإصابة بعد اصطدامه بزميله عثمان ديمبلي بفترة التوقف الماضية.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد الريال لمواجهة قوية وصعبة مع نظيره اراندينا مساء يوم السبت القادم الموافق 6/1/2024 في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والساعة 11:30 بتوقيت السعودية والدوحة ضمن منافسات دور 32 من كأس الملك.

ترتيب ريال مدريد في الدوري

ويحتل الملكي " ريال مدريد" المركز الأول ويتربع على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة بعد تحقيق 15 فوز و3 تعادلات وخسر لقاء.