نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو نادي الزمالك، إلى الحصول على خدمات هشام صلاح مدافع الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في حال حل أزمة القيد.

وأكد مصدر، أن الزمالك ينوي إبرام صفقة تبادلية مع زعيم الثغر برحيل مصطفى الزناري مدافع الأبيض إلى الاتحاد بجانب دفع مقابل مادي للحصول على خدمات هشام صلاح خلال الفترة الحالية.

أوضح المصدر، أن الزمالك يضع هشام صلاح كأولوية لتدعيم مركز الظهير الأيمن، مشيرا إلى أن الساعات الماضية شهدت تواصل بين مسؤولي الناديين وأبدى الاتحاد مرونة في رحيل اللاعب.

وأضاف المصدر أن الساعات القادمة ستشهد تطورات في ملف هشام صلاح الذي أبدى موافقته على الانضمام للزمالك خلال الفترة الحالية