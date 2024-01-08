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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الاتحاد الليبي من الوصول لاتفاق نهائي مع مسؤولي سيراميكا للحصول على خدمات المهاجم رشيد أحمد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

مهاجم سيراميكا يقترب من للدوري الليبي

وأكد مصدر داخل سيراميكا، أن اللاعب بات على اعتاب الفريق الليبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من الانتقالات الجاري.

وعانى رشيد أحمد من الغياب عن تشكيلة سيراميكا منذ بداية الموسم، على الرغم من تألقه في الموسم الماضي مع الداخلية بعدما ساهم في 8 أهداف بتسجيل 5 وصناعة 3 أهداف لزملائه.