نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن التعاقد مع وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، صفقة الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيريس السويدي، لتدعيم هجوم القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

الأهلي يعلن التعاقد مع وسام أبو علي

أعلن أمير توفيق رسميًا عبر قناة الأهلي في برنامج ملك وكتابة إنهاء صفقة المهاجم الفلسطيني الدانماركي للنادي الأهلي، وتم حسم المفاوضات منذ ساعتين مع ناديه سيريس السويدي واللاعب



وتوصل امير توفيق مع مسؤولي الفريق السويدي، لاتفاق نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، ومن المنتظر الإعلان عن التعاقد رسميًا مع اللاعب خلال الساعات القادمة.



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، ان المارد الأحمر لن يوقع مع اللاعب قبل اجتيازه للكشف الطبي، تحسبًا لظهور أي إصابات، كما حدث من قبل في صفقة مشاريبوف.



وأضاف، أن اللاعب من المنتظر أن يصل مصر خلال الساعات القادمة، ومن المنتظر أن يخضع لجلسة تصوير تمهيدًا للإعلان رسميًا عن الصفقة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في الخط الهجومي من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية.