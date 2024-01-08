نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مصيلحي: لم تصلنا أى عروض لبيع هشام صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ما تردد خلال الساعات الماضية عن انتقال هشام صلاح الظهير الأيمن لفريق الكرة إلى نادى الزمالك فى الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف محمد مصيلحى فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن الإتحاد السكندرى لم يتلقى حتى الآن أى عروض بخصوص بيع هشام صلاح سواء من الزمالك أو أى نادى آخر.

وتساءل مصيلحى كيف نبيع لاعب لم تصلنا أى عروض لبيعه.

ويبلغ هشام صلاح من العمر 26 عامًا وانضم للاتحاد السكندرى فى الانتقالات الشتوية موسم 2018 /صامت 2

019 ثم انتقل على سبيل الإعارة للرجاء المطروحى فى الموسم التالى قبل أن يعود فى موسم 2020 /2021 واستمربه حتى الآن.

وتألق هشام صلاح بشدة مع الاتحاد السكندرى خاصة فى الموسم الماضى وبداية الموسم الحالى.

وانضم لمعسكر منتخب مصر فى عام 2023 وشارك فى المباراة الودية لمنتخب مصر أمام السودان.