نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة العامرية واصحاب الجياد..اشادة لطاقم الحكام في المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل القسم الثالث في منافسات الموسم المحلي، إخراج الموهوب سواء على مستوى اللاعبين داخل الأندية، وعناصر التحكيم الشابة.

فمع شراسة المنافسة، استطاع العديد من الحكام فرض الموهبة على الساحة، وبرز تألقهم للعيان ليكون مستقبل التحكيم في مصر زاهرا ومبشرا بالخير.

مباراة مركز شباب العامرية وأصحاب الجياد في مجموعة الإسكندرية والذي شهدت اجتياز طاقم منطقة الغربية بقيادة أحمد ممدوح مباراة نارية وقوية.

طاقم المباراة

تكون الطاقم من أحمد ممدوح حكم ساحة، محمد مجاهد مساعد أول، محمد العشماوي مساعد ثان.

مراقب المبارة: هشام ابراهيم، مراقب المسابقات: نعيم فوزي.

المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، وشهدت حضور جماهيري كثيف ليكون طاقم الحكام في اختبار قوي.

وشهدت المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 50 لفريق العامرية، استحق عليها الحكم المساعد وحكم الساحة علامة الإشادة.

هدف اصحاب الجياد كان علامة تميز للمساعد الأول ليواصل ظهوره الممتاز خلال القسم الثاني ب والقسم الثالث.

المساعد الثاني كان له جزء من التألق بتعاونه الجيد مع الحكم، لتخرج المباراة إلى بر الأمان بعد احداث مثيرة.

ويشهد القسم الثالث مشاركات ناجحة من قبل العناصر الشابة والتي تواصل اثبات جدارتها.