نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كأس اسيا" تعرف على المنتخبات الأكثر تتويجا قبل انطلاق البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الاسيوية، لانطلاق بطولة كأس اسيا والتي تستقبلها الأراضي القطرية، بداية من الثاني عشر من شهر يناير الجاري، حتى العاشر من شهر فبراير المقبل.

المنتخبات الأكثر تتويجا قبل انطلاق البطولة

وتسعى المنتخبات من أجل تقديم أداء مميز، والظفر باللقب مع نهاية البطولة.

وتمتلك المنتخبات تاريخ كبير داخل البطولة، خاصة الرباعي الأكثر تتويجا والذي تستعرضهم خلال السطور القادمة

منتخب اليابان

منتخب الساموراي هو الأكثر تتويجا في البطولة بواقع 4 ألقاب، في لقب أول عام 1992، ولقب عام 2000، أما اللقب الثالث كان عام 2004، وأخيرا لقب عام 2011.

منتخب السعودية

الأخضر يأتي في المركز الثاني بواقع 3 ألقاب، الأول عام 1984، واللقب الثاني عام 1988، والأخير عام 1996.

منتخب إيران

يتساوى منتخب ايران مع منتخب السعودية بثلاث القاب، الأول كان في العام 1968، والثاني كان في عام 1972، والثالث والاخير 1979.

منتخب كوريا الجنوبية

واخيرا يتواجد المنتخب الكوري وسط العظماء بلقبين 1956 ولقب اخر عام 1960.