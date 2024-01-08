نجوم الرياضة يهنئون الإعلامى محمد الليثى بعقد عقران نجلته "صور"

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على تقديم التهنئة للإعلامى محمد الليثى بعقد قران نجلته مريم محمد الليثى على مصطفى تهامى الذى أقيم بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول وعقد القران الداعية مصطفى حسنى.

نجوم الرياضة يهنئون الإعلامى محمد الليثى بعقد عقران نجلته

وجاء في مقدمة الحضور كل من طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة السابق وخالد مرتجى أمين صندوق النادى الاهلى وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق وضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق وعلاء ميهوب مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر.

كما حضر محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ووائل رياض شيتوس المدير الفني لمنتخب الشباب وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق وسمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق وإبراهيم نور الدين الحكم الدولى وهيثم عرابى المدير التنفيذي لنادى مودرن فيوتشر ووليد ماهر نجم نادى الزمالك الأسبق ومن نجوم النادى الاهلى السابقين محمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن ومحمد عمارة ومحمد صديق وإبراهيم سعيد ونجلاء عبد البر رئيسة شبكة الشباب والرياضة الأسبق وعبدالفتاح حسن رئيس قناة النيل للرياضة السابق ولفيف من نجوم الاعلام الرياضى.



