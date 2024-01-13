نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ياسر: أعشق "شيكابالا" لهذا السبب.. وحلمت بتسجيل هدف في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللاعب علي ياسر نجم نادي الزمالك الشاب، على أنه كان يحلم بتسجيل هدفا في شباك النادي الأهلي قبل مواجهة الفريقين في قمة دوري 2003.



وقال علي ياسر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "كارتيرون أول من صعدني للفريق الأول وكان معجب بإمكانياتي الفنية".



وتابع: "قبل مباراة الأهلي في دوري 2003 حلمت بتسجيل هدف وبالفعل أحرزت هدف رائع والجميع أشاد بي".



وأضاف: "مركزي داخل الملعب رأس حربة صريح، وشيكابالا يقدم لي النصائح ويساندني بشكل دائم ويدعمنا في كل وقت وأعشقه".



وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.