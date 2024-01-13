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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. في انتظار لحظة الصافرة التي ستُعلن انطلاق مباراة المنتخبين الواعدين، زامبيا وتنزانيا، في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، يشعر عشاق كرة القدم بالترقب والحماس. ستكون هذه المواجهة فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمهارات الفرق والتنافس الرياضي الشرفي.

كأس أمم إفريقيا 2024.. تنطلق المواجهة بين زامبيا وتنزانيا في تاريخ محدد، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتشويق. تعكس هذه المباراة رغبة الفرق في تحقيق النجاح في البطولة وتقديم أداء يرضي جماهيرها ويحقق آمالها.

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موعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. إذا كنت من عشاق الكرة الإفريقية، فاستعد للانغماس في أحداث هذه المباراة مباراة زامبيا ضد تنزانيا المنتظرة وتشجيع فريقك المفضل. مع القنوات الناقلة المتاحة، يمكن للجماهير العربية متابعة هذا الحدث الرياضي الكبير والاستمتاع بكل لحظة من تفاصيل المواجهة الرياضية بين زامبيا وتنزانيا.

قناة بث مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024

سيتم بث المباراة على عدة قنوات رياضية، حيث ستكون قنوات SSC Sport وBein Sport HD من بين القنوات الناقلة لهذا الحدث الكروي الكبير. يُتيح هذا البث المباشر للمشجعين متابعة كل لحظة من اللقاء عبر شاشاتهم بدقة عالية وبتعليقات حيوية تضيف إلى فعاليات المباراة.

القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط

في منطقة الشرق الأوسط، تتوفر العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، ومن أبرزها:

قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات.

قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الرياضية المغربية الأولى على القمر الصناعي Hispasat 30W-5.

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B.

قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W.

وتنقل هذه القنوات جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخبات العربية المشاركة، مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

موعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر «البحث».

حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

اضغط على زر «البدء».

ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.

موعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. يوم الأحد 21 يناير الساعة 4 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، يكون موعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا .