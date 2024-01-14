نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة غانا والرأس الأخضر في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح المنتخب الغاني مشواره في بطولة أمم افريقيا 2023، وذلك أمام منتخب الرأس الاخضر ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس امم افريقيا.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام المباراة التي تنطلق ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأسندت قيادة المباراة للحكم الكونغولي جان جاك ندالا جامبو حكما للساحة ويعاونه كلا من إلفيس نوبو مساعد أول، ودس سانتوس مساعد ثان، واحمد امتياز هيرالال حكما رابعا



بينما على تقنية الفديو يتواجد مصطفى غربال ويعاونه مقران قواري حكم فيديو مساعد.





موعد مباراة غانا والرأس الاخضر في بطولة أمم افريقيا



وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء الغد الأحد، بتوقيت القاهرة، الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستضيف ملعب فيليكس هوفويت بوانيي مباراة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة غانا والرأس الاخضر في بطولة امم افريقيا

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة كأس الامم الافريقية 2023.