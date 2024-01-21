قائد كاب فيردي السابق: مواجهة مصر ستكون صعبة جدًا رغم انتصارات كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال إلفيس ماسيدو بابابانكو نجم منتخب الرأس الأخضر السابق أن مواجهة مصر ستكون صعبة جدا رغم انتصارات كاب فيردي في المجموعة، المنتخب المصري كبير ومميز ولن يكون اللقاء سهلا.

قائد كاب فيردي: مواجهة مصر ستكون صعبة جدًا رغم انتصارات كاب فيردي

وصرح إلفيس ماسيدو بابابانكو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " رقم 10" على قناة " الأولي":" مجموعة اللاعبين في الوقت الحالي بصفوف كاب فيردي لديها أحلام كبيرة، وكذلك عمل الجهاز الفني مميز للغاية."

وأكمل:" غياب محمد صلاح سيكون مؤثرا بشكل كبير، فصلاح لاعب عالمي وتأثير غيابه واضح على المنتخب وكذلك ليفربول".

وتابع:" منتخبنا سيواجه مصر بالتشكيل الأساسي بشكل طبيعي وسيخوض اللقاء بجدية المباراة هامة جدا بالنسبة لنا، ولن نلعب باستهتار سنلعب بقوة كبيرة".

وأضاف:" منتخب السنغال قوي جدا وفي الوقت الحالي كاب فيردي يمكنه التتويج بكأس الأمم."

واختتم:" روي فيتوريا مدرب محترف ويجيد ما يفعله وله شخصية قوية جدا."

