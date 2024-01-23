نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من محمد قدوس عقب تأهل مصر على حساب غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد قدوس نجم المنتخب الغاني على تأهل منتخب مصر إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا على حساب منتخب غانا أمس الإثنين.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال وصافة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر الذي تأهل هو الآخر.

وتحدث محمد قدوس في تصريحات صحفية له قائلا:" أشعر بخيبة أمل كبيرة، أردنا تحقيق الفوز لكن ذلك لم يحدث، إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

وتابع:" لقد أهدرنا الفوز بسبب فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، كما حدث أمام مصر أيضا".

وأتم نجم فريق ويست هام يونايتد تصريحاته قائلا:" لقد أظهرنا الكثير من الجودة في هذه البطولة، ولكن فقدان التركيز في النهاية كلفنا الكثير".

