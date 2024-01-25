منتخب مصر يهزم تونس ويتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد أن حقق فوزًا مهمًا على نظيره التونسي بنتيجة 30/25 في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المُقامة حاليًا في استاد القاهرة، تألق الفراعنة في هذا اللقاء الحاسم الذي يأتي ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبهذا الانتصار حجزوا مقعدهم في المباراة النهائية.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث الشوط الأول بتفوق الفراعنة بنتيجة 17/12، وتألق خلاله الحارس كريم هنداوى إلى جانب أداء مميز من اللاعبين محمد سند ويحيى الدرع؛ وبهذا الفوز، ينتظر المنتخب المصري مواجهة الفائز من لقاء الرأس الأخضر والجزائر في المباراة النهائية التي ستقام السبت، حيث سيتنافسون على حجز تذكرة الوصول إلى أولمبياد باريس.

كان منتخب مصر قد وصل إلى نصف النهائي بعد تحقيق الفوز في دور ربع النهائي على أنجولا بنتيجة 37/25، وفي نفس الدور، حقق منتخب تونس فوزًا على نظيره الغيني بنتيجة 37/24.

تأهلت منتخبات مصر والجزائر والرأس الأخضر وتونس إلى بطولة العالم 2025، ويتبقى حسم البطاقة الخامسة من خلال مباريات تحديد المراكز. وسيحظى الفائز بالبطولة بفرصة المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقرر إقامتها في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يمنح الفائز باللقب فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.