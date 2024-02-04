نونيز يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة آرسنال المرتقبة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

يلتقى الجانرز مع ضيفه ليفربول، مساء، غدًا، الأحد، الموافق 4 فبراير 2024، على ملعب "الإمارات" معقل آرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، كوناتي، برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: جوتا، نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.