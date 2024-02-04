المقاولون العرب يواجه غزل المحلة وديًا استعدادًا لعودة مباريات الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مباراة ودية مساء الغد أمام غزل المحلة استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

يسعى محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب تجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يخوض نادي المقاولون العرب معسكرًا مغلقًا حاليًا في الإسماعيلية استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل في الفترة القادمة.

موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقاولون العرب لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير الجاري.