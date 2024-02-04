سقوط ليفربول يعطي مانشستر سيتي قبلة الحياة للحفاظ على لقب البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث المباراة القوية التي جمعت بين فريق الكرة الأول بنادي آرسنال ضد نظيره ليفربول، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-24.

وحقق لاعبو الجانرز الفوز على الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الإمارات، وذلك ضمن منافسات البريميرليج.

وبهذه النتيجة، تواجد ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما رفع آرسنال رصيده إلى المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج بـ 49 نقطة.

ليفربول يقدم هدية ثمينة لمانشستر سيتي للحفاظ على لقب البريميرليج



وبات مانشستر سيتي على بعد 5 نقاط من احتلال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث خاض 20 مباراة بفارق مبارتين أقل من ليفربول صاحب الصدارة بـ51 نقطة، ويتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، هذا ما يعزز حظوظ السيتي في الحفاظ على لقب البريميرليج الموسم الحالي.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد، غدا الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.