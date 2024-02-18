عاجل.. مفاجأة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق السعيد لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم بنادي الزمالك عن مفاجأة سارة تخص جماهير القلعة البيضاء قبل مواجهة نهائي كأس مصر 2023 التي تجمع القطبين في المملكة العريبة السعودية خلال شهر مارس المقبل.

مفاجأة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر بالسعودية

وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية:" عقب نجاح الزمالك في ضم مجموعة من الصفقات الجديدة الرائعة سوف تسهل عليه مهمة الفوز على النادي الاهلي والتتويج بلقب كأس مصر".

وأضاف:" أبشر جماهير الزمالك أن مستوى عبدالله السعيد لاعب بيراميدز السابق سيكون مفاجأة بالنسبة لجمهور الابيض ومن الوارد أن يسجل خاصًة إنه تخصص مباريات كبرى".

وكان الزمالك قد نجح في إبرام مجموعة من التعاقدات على رأسها محمد عاطف وموتيابا بجانب مهاب ياسر وعبدالله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وياسر حمد عقب الانتهاء من ازمة فك القيد.