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أحمد جودة - القاهرة - نجح ثنائي وادي دجلة مازن هشام وعلي فرج في الوصول إلى المباراة النهائية ببطولة هيوستن للأسكواش فئة الرجال وهي التي تقام في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري وتبلغ قيمة الجوائز المادية الخاصة بتلك البطولة لنحو 110 ألف دولار أمريكي

على فرج يتأهل لمواجهة مازن هشام فى نهائى هيوستن للاسكواش

ونجح علي فرج في الفوز على مواطنه المصري كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0 في المباراة التي استغرقت نحو نصف ساعة بمجموع اشواط 11-7، 11-3، 11-5.

في الوقت الذي عبر فيه مازن هشام بالفوز على الانجليزي من اصل مصري محمد الشوربجي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت قرابة الساعة كاملة وانتهت نتيجة اشواطها وفق ما يلي:- 5-11، 11-9، 9-11، 11-5، 11-5.

وشهدت تلك البطولة مشاركة ثمانية لاعبين من مصر وهم:- علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

ويحمل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميًا لقب النسخة الأخيرة من بطولة هيوستن التي توج بها العام الماضي بالفوز في المباراة النهائية على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0.