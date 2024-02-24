موعد مباراة ألميريا أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق ألميريا مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ألميريا أمام أتليتكو مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ألميريا أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 51 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل فريق ألميريا المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة ألميريا أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.