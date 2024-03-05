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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الكثير من الأندية العالمية عن المواهب والكنوز الكروية التي توقع معها وذلك من أجل مساعدتها على حصد البطولات والمضي قدمًا في الوقوف على منصات التتويج.

ولعل من أبرز تلك المواهب الفرنسي عثمان ديمبلي الذي ذاع صيته خلال فترة توهجه في رين الفرنسي وهو ما جعل أنظار كبرى الاندية تتجه صوب التوقيع معه

عثمان ديمبلي.. موهبة ضلت الطريقة بين لعنة الاصابات والسعي وراء جني الأموال

وخلال مقالنا اليوم يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي مسيرة موهبة ضلت الطريق بين لعنة الاصابات والسعي وراء كسب الاموال.

الانطلاقة مع رين الفرنسي

بدأ عثمان ديمبلي مسيرته الاحترافية في صفوف نادي رين الفرنسي خلال العام 2015 وتمكن خلال موسم واحد فقط أن يساهم في 17 هدفًا خلال 29 مباراة حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين.

قبل أن تعلن إدارة النادي الفرنسي انتقال لاعبهم الشاب عثمان ديمبلي لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني الأمر الذي جعل كافة الانظار تصوب نحو تلك الموهبة وبالفعل نجح اللاعب في حجز مكان اساسي له في تشكيل أسود الفيستيفال.

انطلاقة قوية مع اسود الفيستيفال

ومنذ مباراته الأولى مع بوروسيا دورتموند ظن الجميع أن الفريق الألماني قد وجد ضالته التي ستعيده بالفعل إلى منصات التتويج ومقارعه بايرن ميونخ على الالقاب المحلية لكن توهج اللاعب جعله يرحل بعد موسم واحد فقط.

حيث انفجر اللاعب مع العملاق الالماني واستطاع تسجيل 10 اهداف في 50 مباراة وصنع 22 هدفًا وساهم في تتويج بوروسيا دورتموند بلقب الكأس.

الانتقال لبرشلونة لتعويض رحيل نيمار

ولم يمكث ديمبوز رفقة دورتموند سوى موسم واحد فقط وبعدها انتقل لنادي برشلونة في صفقة قياسية لتعويض رحيل البرازيلي نيمار الذي انتقل في 2017 لنادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة كسر الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.

وبدأ اللاعب مسلسل التمرد بعد أن حذف صفة لاعب في بوروسيا دورتموند من حساباته الشخصية وانقطع عن التدريبات بسبب مغالاة إدارة النادي الالماني في الطلبات المادية من برشلونة لكن إدارة البلوجرانا قررت رفع العرض لنحو 105 مليون يورو مع 40 مليون أخرى متغيرات.

وفي شهر اغسطس 2017 اعلن برشلونة الحصول على توقيع عثمان ديمبلي حتى 2022 بعقد يتمد خمسة سنوات وبشرط جزائي ضخم قُدر بنحو 400 مليون يورو.

وبنهاية العقد جدد برشلونة تعاقده مع ديمبلي عامين اضافيين في 2022 حتى يونيو 2024 قبل أن يرحل الموسم الماضي لنادي باريس سان جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).

وحقق اللاعب الفرنسي في ستة سنوات داخل جدران الكامب نو لقب الدوري الاسباني ثلاثة مرات وكأس ملك اسبانيا مرتين.

موسم سيء مع باريس سان جيرمان

خلال موسمه الأول مع سان جيرمان لعب ديمبلي 21 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي لم ينجح خلالها سوى في تسجيل هدفًا واحدًا.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا لعب ستة مباريات دون أي مساهمة سواء بالتسجيل أو الصناعة ما جعله قاب قوسين أو ادنى من عدم اللحاق بقائمة منتخب بلاده التي تستعد لخوض منافسات كأس اوروبا 2024 في العاصمة الالمانية برلين.

وفي حالة تواصلت معاناة اللاعب مع الفريق الفرنسي على المستوى التهديفي خلال ماتبقى من الموسم سيبحث ديدييه ديشامب المدير الفني للديكة عن لاعب يعوضه في القائمة النهائية لمنتخب بلاده.

فهل ينجح ديمبوز في اللحاق بما تبقى من عمر الموسم أم إنه سيكون خارج أمم أوروبا؟