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مصطفى محمد يسجل هدف التقدم لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول للفراعنه في شباك نيوزيلندا في المباراة الودية التي تقام حاليا على ستاد العاصمة الإدارية.

واستطاع لاعب منتخب مصر مصطفى محمد من تسجيل الهدف الأول في شباك نيوزيلندا في أحداث الشوط الأول  في الدقيقة ال29، حيث يعد الهدف رقم 13 دوليا له.

وشارك في أحياء افتتاح البطولة على ستاد العاصمة الإدارية المطرب أحمد سعد وفريق ديسكو وذلك قبل انطلاق المواجهة، وسط أجواء مبهجة من الجماهير والحضور.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلاندا في كأس العاصمة

وتذاع المسابقة عبر شاشة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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