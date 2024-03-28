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من هو معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا ؟

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أحمد جودة - القاهرة -  

ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة فريقه، للملاعب في المباراة التي تقام ضد سيمبا التنزاني، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنسختها الجارية.

ويستعد النادي الأهلي ليحل ضيفًا على سيمبا في المباراة التي تقام بينهما في دار السلام بتنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لرابطة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

وتذاع المباراة التي تقام يوم الجمعة بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني فى مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024، عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وقد واجه النادي الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى 8 مواجهات، حقق من خلالهم المارد الأحمر بالفوز في 3 لقاءات، كما نجح سيمبا في خطف الفوز فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2  ومرة بنتيجة 1/1 واستطاع الأهلي تسجيل 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وقد أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهام التعليق على مباراة الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا للمعلق الرياضي علي محمد علي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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