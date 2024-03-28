نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف إسماعيل، السفير المصري في تنزانيا، إن فريق الأهلي وصل إلى تنزانيا بعد رحلة طويلة ومرهقة، مؤكدًا أن الأمر الأهم هو خروج اللاعبين من المطار بأسرع وقت ممكن.

وصل الفريق إلى تنزانيا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سيمبا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا

وأضاف إسماعيل في تصريحاته التلفزيونية لقناة "الأهلي": "كان هدفنا الرئيسي هو إنهاء إجراءات البعثة بأسرع وقت ممكن ليتمكن اللاعبون من الحصول على قسط من الراحة، وكان ذلك الأمر ذو أولوية قصوى".

وتابع: "حرص المدير الفني مارسيل كولر على تجميع اللاعبين لإجراء تدريب سريع، لكن واجهنا تحديات من الأمطار الغزيرة التي هطلت بعد وصولنا إلى تنزانيا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي وصلت إلى 90%".

وأشار: "نأمل أن يتحسن الطقس قليلًا يوم المباراة، ونأمل أن تكون الأجواء ملائمة للعب".

وأوضح: "من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة يوم الجمعة بين 70% و80%، وتشير التوقعات إلى وجود أمطار موسمية في هذا الوقت من العام في تنزانيا".

وأكد: "تم بيع تذاكر المباراة في غضون ساعتين فقط من طرحها، مما يدل على الإقبال الكبير من الجماهير على هذه المباراة، ويتسع الملعب لاستيعاب ما يصل إلى 60 ألف مشجع".

وأضاف: "سيتم تنفيذ التدريب الرئيسي لفريق الأهلي على ملعب المباراة يوم الغد".

وختم: "منذ إجراء قرعة البطولة، كانت هناك حالة من التوتر والترقب، حيث يمتلك نادي سيمبا طموحًا كبيرًا للوصول إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال إفريقيا".