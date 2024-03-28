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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن منتخب إنجلترا قد يفقد اثنين من لاعبيه الأساسيين في كأس أمم أوروبا المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ماركوس راشفورد وجاك غريليش مهددان بالغياب عن يورو 2024 في ألمانيا لأسباب فنية.

ضربة لإنجلترا.. راشفورد وجريليش مهددان بالغياب عن يورو 2024

وتابعت: "العروض الرائعة التي قدمها أنتوني جوردون وجارود بوين خلال فترة التوقف الدولي منحت المدرب جاريث ساوثجيت فرصة للتفكير في الاستغناء عن خدمات غريليش وراشفورد".

وتابعت "يجب على مهاجم مانشستر يونايتد راشفورد أن يعيد اكتشاف مستواه، بينما يعاني نجم مانشستر سيتي جريليش من الإصابة التي تعرض مكانه في الفريق لخطر شديد، حتى لو قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح للدول بتسمية 26 لاعبًا في القائمة النهائية للبطولة القارية".

وأضافت "سيعلن ساوثغجت عن تشكيلة منتخب إنجلترا المؤقتة لكأس أمم أوروبا في 21 مايو، حيث إن الفرصة سانحة للثنائي الدولي بأن يستعيدا تألقهما خلال الفترة المقبلة".