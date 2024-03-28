نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب اينتراخت فرانكفورت يكشف عن موقف عمر مرموش بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف دينو تربمولر المدير الفني للفريق الأول لنادي اينتراخت فرانكفورت، عن موقف لاعب الفريق عمر مرموش مع فريقه بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وجاء تصريح المدرب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نادي يونيون برلين في الدوري الألماني بأنه حتى الان لم يعود اللاعب من مصر بعد نهاية مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكرواتي.

موعد العودة

إلا أنه قد أكد على تواجد اللاعب في مران الفريق الأخير قبل المواجهة المرتقبة، كما أكد على على أهمية مرموش والذي تواجد في مباريات كثيرة مع فريقه ومع المنتخب.

موعد مباراة اينتراخت فرانكفورت القادمة

ويواجه اينتراخت فرانكفورت يونيون برلين السبت المقبل الموافق 30 من شهر مارس الجاري وذلك في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.