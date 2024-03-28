نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم " الصخرة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن اقتراب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي من حسم واحدة من الصفقات الدفاعية خلال الموسم القادم.

الأهلي يقترب من ضم إياد العسقلاني

وتداولت خلال الساعات القليلة الماضية وجود رغبة لدى مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع إياد العسقلاني مدافع فريق نادي روستوف الروسي والاسماعيلي السابق.

ويعد اللاعب من أفضل اللاعبين الصاعدين الذين يلعبون في مركز خط الدفاع وهو الذي عرفته جماهير كرة القدم المصرية مع نادي الاسماعيلي.

وبعد نجاحه في لفت الانظار إليه بشدة انتقل لصفوف نادي روستوف خلال الميركاتو السابق قبل أن يصبح مرشحًا للانضمام للقلعة الحمراء.

ويسعى الاهلي لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم المقبل خاصًة بعد قرب رحيل محمود متولي عقب خروجه من حسابات مارسيل كولر.