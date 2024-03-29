نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف غريب لحسام حسن.. لماذا ارتدى نجم الزمالك قميص محمد صلاح أمام كرواتيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب العديد من الجماهير المصرية، حسم الصدام الأخير الذي نشأ بين محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، والجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام حسن.

وحقق منتخب مصر مؤخرا وصافة بطولة كأس عاصمة مصر، عقب الهزيمة في المباراة النهائية أمام منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- سبب ظهور شلبي بقميص صلاح

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" حسام حسن مدرب منتخب مصر، كانت لديه الرغبة في عدم إعطاء الرقم 10 لأي لاعب في الفريق سوى محمد صلاح تقديرا له".

وتابع:" لوائح البطولة أجبرت التؤام على منح الرقم لأي لاعب ضمن قائمة الفراعنة، والبعض اختلط عليه الأمر".

وواصل:" لوائح البطولة تنص على ترقيم اللاعبين بعددهم داخل القائمة، وبعد استفتاء الفيفا بإمكانية استخدام أرقام أخرى وتم رفض ذلك، لذلك تم استخدام الرقم 10 وإعطاءه لمصطفى شلبي".

وأختتم:" حسام حسن كان أول الرافضين لمنح رقم صلاح لأي للعب داخل القائمة".

