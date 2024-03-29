نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك والخليج في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستغل نادي ضمك لمواجهة نظيره الخليج وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل ضمك المباراة في المركز السابع في جدول الترتيب وذلك برصيد 34 نقطة من 24 مباراة، استطاع الانتصار في 9 مواجهات وتعادل في 7 مواجهات وهزم في ثمانية مواجهات.

بينما على الجانب الاخر يدخل الخليج وهو في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل مثلهم وسقط في فخ الهزيمة 10 مباريات.

موعد مباراة ضمك والخليج في دوري روشن

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب نادي ضمك مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والخليج

وتنقل المباراة عبر مجموعة القتوات السعودية SSC الناقل الحصري لمسابقة دوري روشن.