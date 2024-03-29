نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مساء اليوم الجمعة 29-3-2024، مباراة منتظرة بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني على ملعب "بنجامين مكابا الوطني"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيبما في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد حسن كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد سيمبا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.