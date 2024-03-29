نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه أهلي جدة نظيره الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي والتي ستقام على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الاتفاق

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، عبد الباسط هندي

الوسط: علي الأسمري، زياد الجهني، روبرتو فيرمينو

الهجوم: رياض محرز، ألان سانت ماكسيمان، فراس البريكان.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

وستنطلق مباراة الأهلي والاتفاق في تمام مساء اليوم الجمعه في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

وستتم بث المباراة على قناة SSC، وهي القناة الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي، بالإضافة إلى توفرها على تطبيق شاهد VIP.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز السادس برصيد 35 نقطة.