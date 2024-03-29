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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتفاق ضد أهلي جدة بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتفاق ضد أهلي جدة بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024.. يلتقي فريق الأهلي جدة اليوم نظيره الاتفاق في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-Ahly اليوم.. مشاهدة الاهلي× سيمبا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 من هنا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أفريقيا 2024 من هنا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتفاق ضد أهلي جدة بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

مواجهة قوية مرتقبة بين الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في المنافسة على المركز الثاني، بينما يطمح الاتفاق لتحسين موقعه في الترتيب.

تُعد هذه المباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في تحقيق أهدافه في الدوري.

نتوقع مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، ونأمل أن يستمتع الجمهور بأداء مميز من كلا الطرفين.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق اليوم



تُقام مباراة الأهلي والاتفاق اليوم الجمعة 29 مارس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

و ستُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-Ahly اليوم.. مشاهدة الاهلي× سيمبا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 من هنا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيمبا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أفريقيا 2024 من هنا

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والاتفاق

تُنقل مباراة أهلي جدة والاتفاق اليوم حصريًا عبر مجموعة قنوات SSC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خصصت SSC قناة SSC HD لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

يمكنك متابعة المباراة على:

SSC HD: 11595 H 27500 5/6

SSC 1 HD: 11595 H 27500 5/6

SSC 2 HD: 11596 H 27500 5/6

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت على موقع SSC الإلكتروني أو من خلال تطبيق SSC على الهاتف المحمول.

جدول ترددات قنوات SSC

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC SSC 1 HD 11595 H 27500 5/6 2/3 SSC 2 HD 11596 H 27500 5/6 2/3 SSC 3 HD 11593 H 27500 5/6 2/3 SSC 4 HD 11594 H 27500 5/6 2/3 SSC 5 HD 11592 H 27500 5/6 2/3 SSC 6 HD 11597 H 27500 5/6 2/3 SSC 7 HD 11598 H 27500 5/6 2/3 SSC 8 HD 11599 H 27500 5/6 2/3 SSC 9 HD 11600 H 27500 5/6 2/3 SSC 10 HD 11601 H 27500 5/6 2/3

تشكيل اهلي جدة المتوقع



حراسة المرمي: ميندي.

الدفاع: مجرشي، ديميرال، إيبانيز وبالعبيد.

الوسط: الأسمري، كيسي، رياض محرز.

الهجوم: ماكسيمان، فيرمينو والبريكان.



تشكيل الاتفاق المتوقع