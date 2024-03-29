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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024.. يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة 25 من الدوري السعودي "روشن".

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يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

الاتحاد والفيحاء في مواجهة قوية اليوم في الدوري السعودي

يدخل الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

يسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز لمواصلة مطاردة المتصدرين، بينما يطمح الفيحاء لتحسين موقعه في الترتيب.

تشهد المباراة غياب 3 لاعبين من الاتحاد هم:

رومارينيو: للإصابة.

كريم الأحمدي: للإيقاف.

عبد الإله المالكي: للإصابة.

بينما يغيب عن الفيحاء لاعبه:

عمر السومة: للإيقاف.



تُعد هذه المواجهة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في تحقيق أهدافه في الدوري.

نتوقع مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، ونأمل أن يستمتع الجمهور بأداء مميز من كلا الطرفين.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم



تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة 29 مارس 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

ستُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي "روشن".

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

تُنقل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم حصريًا عبر مجموعة قنوات SSC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خصصت SSC قناة SSC HD لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

يمكنك متابعة المباراة على:

SSC HD: 11595 H 27500 5/6

SSC 1 HD: 11595 H 27500 5/6

SSC 2 HD: 11596 H 27500 5/6

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت على موقع SSC الإلكتروني أو من خلال تطبيق SSC على الهاتف المحمول.

جدول ترددات قنوات SSC

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC SSC 1 HD 11595 H 27500 5/6 2/3 SSC 2 HD 11596 H 27500 5/6 2/3 SSC 3 HD 11593 H 27500 5/6 2/3 SSC 4 HD 11594 H 27500 5/6 2/3 SSC 5 HD 11592 H 27500 5/6 2/3 SSC 6 HD 11597 H 27500 5/6 2/3 SSC 7 HD 11598 H 27500 5/6 2/3 SSC 8 HD 11599 H 27500 5/6 2/3 SSC 9 HD 11600 H 27500 5/6 2/3 SSC 10 HD 11601 H 27500 5/6 2/3

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيحاء

ويأتي تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فيليبي - مروان الصحفي

الوسط: صالح العمري - نغولو كانتي - فيصل الغامدي - رومارينيو

الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

ترتيب الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي

يحتل فريق الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي "روشن" برصيد 43 نقطة، وذلك بعد خوض 24 مباراة. حقق الفريق 13 انتصارًا، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى 3 هزائم. سجل لاعبو الفريق 48 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفًا.

فريق الفيحاء يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و8 تعادلات، وتلقى 8 هزائم.