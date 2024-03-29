عاجل... تشابي ألونسو يستمر مدربًا لباير ليفركوزن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، اليوم الجمعة، استمراره مدربًا لفريق باير ليفركوزن الألماني، لينهي التكهنات بانضمامه إلى ليفربول أو بايرن ميونيخ.

و قد قال ألونسو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني: "عقدت الأسبوع الماضي اجتماعًا (مع مسؤولي النادي) وأبلغتهم بقرار الاستمرار في تدريب باير ليفركوزن.. أشعر أن هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي كمدرب شاب".

من الهبوط إلى الصدارة:

تولى ألونسو تدريب الفريق الألماني، وهو يصارع في منطقة الهبوط في أكتوبر 2022 قبل أن يتمكن من قيادته إلى الصدارة، ولم يهزم في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر باير ليفركوزن الدوري الألماني برصيد 70 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المطارد المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب في السنوات الأخيرة.

هدف لأندية سبق أن لعب لها خلال مسيرته

مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو الباب أغلق الباب أمام إمكانية توليه قيادة أي من ليفربول أو بايرن ميونيخ أو ريال مدريد، باتخاذ قرار استمراره في فريقه الحالي حتى عام 2025.

يواجه باير ليفركوزن نظيره هوفنهايم، غدًا، الأحد في منافسات الدوري الألماني، سعيا للحفاظ على صدارة البونديسليغا والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب